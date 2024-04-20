Стало известно о проблемах с дыханием у Куклачева после инфаркта Сын Куклачева рассказал о проблемах с дыханием у артиста после инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

У Юрия Куклачева возникли проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на сына дрессировщика. По его словам, артист использует кислородную маску, поскольку с трудом дышит самостоятельно.

При этом отмечается, что последние два дня 75-летний дрессировщик находится в обычной палате, сам передвигается, однако от кислородной маски надолго старается не отходить. Несмотря на это, настроение у артиста оптимистичное, пояснил его сын.

Как выяснил канал, в больнице Куклачев проведет еще как минимум 10 дней. Но, вероятно, врачи продлят его пребывание, рассказал сын артиста.

Ранее стало известно, что Куклачев впервые после перенесенного инфаркта и операции встал на ноги. По данным Telegram-канала Mash, артист уже ходит и даже попросил сына привезти ему мандарины и бритву, выписать его планируют через две-три недели.

Как рассказал сын клоуна Дмитрий, его отец выглядит бодрым и хочет поскорее заняться любимым делом, но врачи настоятельно рекомендуют покой, лекарства и пока никаких выступлений. По информации журналистов, врачи не разрешают самостоятельно передвигаться, но Юрий Дмитриевич пробует все делать сам. Канал отмечает, что после выписки в планах у дрессировщика значатся реабилитация и санаторий.