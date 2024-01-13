SHOT: подозреваемый в педофилии умер в отделе полиции в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемый в педофилии 52-летний мужчина по имени Роман умер в отделе полиции в Балашихе. По информации канала, он был задержан за то, что показал пенис 15-летней девочке возле подъезда.

SHOT отмечает, что школьница пожаловалась матери на действия мужчины, после чего женщина вызвала полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в подъезде. Впоследствии полицейские выяснили, что задержанный подозревается в грабеже. Он находился под подпиской о невыезде.

По информации канала, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Он не оказал сопротивления. SHOT отмечает, что примерно через десять минут подозреваемому стало плохо, он начал хрипеть и потерял сознание. Врачи скорой помощи пытались его реанимировать, но их усилия оказались тщетны. Причина смерти мужчины устанавливается.

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