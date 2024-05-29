SHOT: местонахождение мужа Блиновской неизвестно SHOT: муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Фото: t.me/moscowproc*

Алексей Блиновский

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что муж блогера Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть, где проходил службу в Донецке. По данным канала, его нынешнее местонахождение неизвестно.

Он больше не служит у нас, — заявил собеседник журналистов.

Как отметил канал, ранее силовики начали проверку законности заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны России, выяснялись обстоятельства его службы в подразделении. Муж «королевы марафонов» подписал контракт в марте. По данным SHOT, это было использовано в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как теперь четверо детей остались без обоих родителей. Блиновский в ДНР служил в составе Донецкого корпуса и занимался работой по снабжению БПЛА.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.

В начале мая стало известно, что Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве. Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.