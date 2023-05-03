SHOT: Данила Козловский уехал из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер Данила Козловский уехал из России после отмены спектаклей, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Адвокат артиста опроверг информацию об отъезде Козловского.

При этом источник канала сообщил, что актер улетел в Стамбул, однако это не конечная цель его маршрута. Куда дальше отправится Козловский, источник канала не уточнил.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления Козловского после поездки в США. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить действия российского актера театра и кино Данилы Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Также в обращении указывалось, что после начала СВО Козловский уехал в США, а теперь планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москве.

20 апреля Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли. Показы состоятся 21 и 22 мая вместо 20 и 21 апреля. ы и Санкт-Петербурга. В ответ артист подал на общественника иск в суд.