Шойгу засекретил советские архивы Второй мировой

https://static.news.ru/photo/b6e43064-8c97-11eb-8c21-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Министр обороны Сергей Шойгу отменил приказ его предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны.

Чиновник отметил приказы «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и «О внесении изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 181», следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.

Архивы времён Второй мировой были рассекречены в июне 2007 года. Тогда историки получили доступ ко многим неопубликованным документам. В мае того же года исследователи смогли изучить документы о потерях среди советских граждан за период Великой Отечественной войны. После этого начальник Военно-мемориального центра Александр Кирилин сообщил, что потери среди гражданского населения и военных в СССР составили 8 860 400 человек.

Ранее депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская выступили с инициативой запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их.

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит сохранить уникальный фонд документов периода Второй мировой войны, что в результате будет способствовать более широкому изучению гражданами отечественной истории, писал NEWS.ru.