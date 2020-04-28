Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b09e870c-892f-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся в запас, от заражения коронавирусом. Доставлять до железнодорожных вокзалов и аэропортов их будут исключительно на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную санобработку.

Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение их жизни и здоровья, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Шойгу поручил также содействовать им в приобретении проездных билетов до мест постановки на воинский учёт и средств защиты — медицинских масок и антисептиков.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны сообщило об изменении в порядке отправки призывников на службу из-за коронавируса. Новобранцы начнут поступать в части после 20 мая. Призывные комиссии откроются после 6 мая, всех сотрудников военкоматов уже обеспечили медицинскими масками и антисептиками. Они изучают призывников в удалённом формате. У каждого будущего солдата будут брать анализ на коронавирус. Кроме того, их будут сопровождать офицеры с необходимыми лекарствами и масками. Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля. Указ президента России Владимира Путина предусматривает отправку в войска 135 тысяч человек в этот период.