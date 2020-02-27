Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о запрете материться. По его словам, в стране и так хватает «дырявых» запретов, а теперь ему придётся выбирать слова, чтобы изъясняться. При этом музыкант в свойственной ему манере сопроводил свои слова нецензурной лексикой.
Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне (матерное слово) не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин, — возмущается он.
Заявление Шнурова прозвучало на встрече с однопартийцами в Челябинске. Присутствующие в зале встретили его слова смехом,
Ранее, как писал NEWS.ru, Шнуров опроверг слухи о том, что он удалил все политические посты после того, как вступил в петербургскую Партию Роста. Музыкант отметил, что его обвинили в том, чего он не делал. Певец добавил, что это доказывает: против него уже ведётся борьба посредством чёрного пиара. Но он к этому относится «спокойно», а случившееся называет «своеобразной травлей».
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