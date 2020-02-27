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Один человек с диагнозом коронавирус может заразить от двух до трёх человек. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, этим обусловлена высокая скорость распространения заболевания.

Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один заражённый, вероятно, может заразить от двух до трёх человек, —...