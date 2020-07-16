Шнуров не пойдёт на выборы в Госдуму в 2021 году

https://static.news.ru/photo/3725ea0c-c771-11ea-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своём решении баллотироваться в Госдуму. Ранее о таких планах лидера «Ленинграда» рассказал лидер партии Борис Титов в рамках своей рабочей поездки в Челябинск.

Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее, — сообщил Шнуров RTVI.

Шнуров стал членом партии в феврале 2020 года. Сейчас артист активно занят делами телеканала RTVI, на котором он занял должность генерального продюсера. Шнуров также говорил, что отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали.

Ранее, говоря о своих политических амбициях, Шнуров подчёркивал, что политическая карьера в настоящий момент его интересует меньше всего. Шоумен отметил, что в стране политика считается «сугубо зашкварной темой». Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости, писал NEWS.ru.