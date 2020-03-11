https://static.news.ru/photo/fbe6bc78-6370-11ea-a61f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: АГН «Москва»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переизбранию Владимира Путина в случае принятия поправок к Конституции РФ. По его словам, российский дилер долго думал, как уйти так, чтобы «остаться», и в результате решил изменить Основной закон.

Можно не любить меня.// На всё, право, божья милость,// но чтоб такого поменять, чтоб ничто не изменилось?// Конституция! Точняк! // Впишем всякой лабуды! // Избиратель наш обмяк, но не вижу в том беды, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что Россия постепенно превращается в монархию во главе с Путиным.

Предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер, писал NEWS.ru.