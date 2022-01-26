Школы в четырёх регионах России эвакуировали из-за угроз минирования

Власти эвакуировали персонал и учащихся всех школ Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Находки из-за писем с угрозами минирования. Учебные заведения и детские сады из-за аналогичных угроз проверяют в шести населённых пунктах Чукотки. Волна сообщений о минировании продолжается в России с конца новогодних каникул.

Анонимные сообщения об угрозе минирования зданий поступили сегодня утром, 26 января, в адрес учебных учреждений. Обследованием зданий в Анадыре, Билибино, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения занимаются представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Чукотки.

В свою очередь в пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что утром из-за угроз минирования были эвакуированы ученики всех 42 школ Петропавловска-Камчатского. Там отметили, что учащихся младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или учителей.

Учеников всех школ 70 школ Хабаровска также отпустили домой, передаёт пресс-служба администрации города. Отмечается, что письмо с угрозами минирования учебных заведений поступило в городскую мэрию.

Как сообщили РИА Новости в администрации городского округа Находки, из-за угроз минирования в городе эвакуировали учеников всех школ.

Сегодня в 09:20 в администрацию Находкинского городского округа на электронную почту поступило сообщение о минировании всех школ, все спецслужбы проинформированы. Занятия, в том числе второй смены, отменены, — сказал собеседник агентства.

Накануне из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования, сообщили пресс-службы региональных властей. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что анонимные сообщения поступали из-за рубежа. Угрозы оказались ложными.