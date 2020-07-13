Школы с низкими результатами получат поддержку Минпросвещения

https://static.news.ru/photo/a5892056-c594-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Минпросвещения РФ запускает проект «500+», который станет частью федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Его целью станет вхождение России в число десяти стран — лидеров по качеству общего образования.

В рамках проекта школы с низкими образовательными результатами получат адресную поддержку. Она будет заключаться в привлечении к работе в них опытных руководителей, высококвалифицированных педагогов и успешных студентов-педагогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Цифра «500», включённая в название проекта, выбрана неслучайно. После поддержки со стороны Минпросвещения отстающих школ уровень подготовки учеников в них должен достичь 500 и выше баллов по шкале PISA (Programme for International Student Assessment), крупнейшей международной программе по оценке учебных достижений.

Первыми в проект включат почти 250 школ из более чем 20 регионов РФ, которые кроме прочего получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими школами своего региона.

Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения обратилось к Министерству финансов с просьбой выделить средства на новый проект в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов. Новый проект Минпросвещения получил название «Патриотическое воспитание граждан РФ». По словам замминистра просвещения, реализовать его удастся до 2024 года, но при наличии достаточных средств.