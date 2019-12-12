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Снизить нагрузку на школьников и рационально распределить учебные часы поможет сокращение длительности летних каникул. Об этом после пресс-конференции «Российское образование в контексте международных индикаторов» в разговоре с NEWS.ru заявил заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по образованию и науке Алексей Майоров.

Однако, как отметил специалист, сделать это будет очень сложно в силу того, что учащиеся и учителя привыкли отдыхать на протяжении всего лета.

В этом вопросе большое значение имеют традиции, которые очень тяжело сломать. Мы можем столкнуться с сопротивлением как со стороны школьников, так и со стороны преподавателей. Один из больших плюсов работы учителя — возможность уходить на полноценный трёхмесячный отдых. Более того, есть ещё каникулярный месяц в течение года. Если и вводить какие-то изменения, нужно это делать поэтапно, — пояснил замруководителя аппарата комитета Госдумы по образованию и науке.

При этом Майоров отметил, что большую нагрузку на школьников создаёт длинная третья четверть. Более рациональным подходом он назвал обучение по принципу пять недель через одну.

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Российские школьники 5–9-х классов учатся почти на месяц меньше, чем их сверстники в других странах, говорится в аналитическом докладе, подготовленном под руководством директора центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС (есть в распоряжении NEWS.ru). Это отражается на количестве учебных часов в году. При этом учитываются именно часы, которые дети проводят на уроках в классе.

Ранее NEWS.ru писал, что многие россияне в конце декабря или начале января планируют добавить к новогодним выходным дополнительные свободные дни. Они намерены это сделать за счёт отпусков или отгулов.