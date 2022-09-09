Школьникам объяснили, как не бояться рассказать родителям о плохих оценках Психолог Дэйс посоветовала «сказкотерапией» лечить страх школьников рассказать родителям о плохих оценках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Эрстея Дэйс в беседе с NEWS.ru посоветовала родителям лечить боязнь детей рассказать о плохих оценках в школе «сказкотерапией». По ее словам, стоит «поведать ребенку, как его сверстник получил двойку, шел с ней домой и во всем признался взрослым».

Со страхом необходимо работать с рождения, формируя устойчивость личности ребенка. Страх перед плохой оценкой и перед тем, чтобы рассказать о ней маме и папе — частный случай. Заложите фундамент правильного отношения к «двойке» или «тройке», когда вместо криков за разбитую чашку, вы спокойно вместе соберете осколки и представите, какая чашка заменит эту. Самое главное: будьте на стороне ребенка, — отметила Дэйс.

Эксперт подчеркнула, что ребенка некому поддержать, кроме родителей, и «Я на твоей стороне. Я с тобой» — «волшебные слова, их стоит повторять не только по поводу школьных проблем, но и бытовых.

Попробуйте «сказкотерапию». Расскажите сыну или дочери о том, как его сверстник получил плохую оценку, как шел с ней домой, как признался в случившемся маме и папе, как его поддержали дома и помогли правильно подготовившись к следующему уроку. Разыграйте сценку. Пусть мама сыграет роль учительницы, а папа — нерадивого ученика, получившего «неуд». Ребенок сможет со стороны оценить ситуацию и увидеть, что она не так уж и страшна, — подытожила Дэйс.

Ранее Дэйс предостерегла родителей от критики детей за плохие оценки. Невролог напомнила, что только семья может поддержать и защитить ребенка, в то время как мир полон людей, готовых осудить его.