Школьникам-москвичам разрешили прогулять уроки при -25°

В Москве школьникам разрешат не посещать занятия, если температура воздуха на улице опуститься ниже отметки в минус 25 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки. При этом для старшеклассников показатель температуры для освобождения от занятий равен минус 31 градусам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники — если температура от минус 31 градуса и ниже, — заявили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что при резком ухудшении погодных условий школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.

Ранее депутат Государственной думы Нина Останина обвинила российских детей в нелюбви к русским сказкам. По её словам, более 60% детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной сказки русских писателей. Она также отметила, что 61% российских выпускников школ хотели бы учиться за рубежом. А 53% подростков хотят навсегда уехать из России. Парламентарий назвала ситуацию тревожной, по её мнению, это говорит о пробелах в воспитании детей.