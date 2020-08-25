Шестиклассники планировали вооружённую атаку на школу в Москве

https://static.news.ru/photo/44b1a72e-e6cf-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое учеников шестого класса, обсуждавшие вооружённое нападение на одну из столичных школ, поставлены на учёт комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в городе Ольга Ярославская.

По её словам, дети были участниками деструктивных групп, а также посещали сомнительные сайты и смотрели фильмы ужасов.

Это ещё раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания, — отметила она.

Предполагалось, что планами по вооружённой атаке шестиклассники могли отреагировать на агрессию в отношении них в школе, однако эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение школьников ещё в июне и поставили работников учебного учреждения в известность.

Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты, — рассказала Ярославская.

Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле, при этом выразив сомнение, что дети планировали нападение всерьёз. Несмотря на это, их поставили на учёт, а одну из матерей обязали выплатить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 15 июня в Волгограде был задержан подросток, готовивший нападение на школу. В ходе обыска силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Свой арсенал подросток хранил на балконе. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы. Юношу отправили под арест, следствие полагает, что у него могли быть сообщники.