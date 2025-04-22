Щенок после четырех месяцев: вот важные правила ухода

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После четырех месяцев жизни щенок уже становится более активным и любопытным, а его потребности начинают изменяться. В это время важно уделять внимание правильному уходу, чтобы питомец рос здоровым и послушным.

Во-первых, щенку стоит продолжать соблюдать режим питания, но уже с учетом его возраста. Обратите внимание на корм с учетом возраста и породы, который поможет развиваться правильно. Также важно продолжать социализацию — щенок должен знакомиться с другими собаками, людьми и новыми местами.

Не забывайте о физической активности: прогулки и игры станут важной частью его жизни. Щенки любят двигаться, это помогает укреплять мышцы и развивать координацию. Для этого подойдут игрушки, которые стимулируют активность, например, мячики или канаты.

Также стоит позаботиться о гигиеническом уходе — регулярное мытье лап, чистка зубов и уход за ушами помогут поддерживать здоровье питомца. С каждым месяцем щенок будет все больше зависеть от вашего внимания и заботы.

Ранее сообщалось о способах пережить весеннюю линьку вашего питомца. Чтобы справиться с этим периодом и помочь животному, важно правильно ухаживать за его шерстью.