Российский союз автостраховщиков (РСА) обнаружил мошенническую схему при оформлении электронных полисов ОСАГО.
К обману прибегают посредники, к которым обращаются владельцы автомобилей. Суть состоит в «скрутке» ключевых коэффициентов без ведома страхователей.
Посредники выбирают минимальные значения территориального и коэффициента мощности транспортного средства с целью снижения размера премии за полис, выплачиваемой страховщику. При этом с автовладельцев они берут полную стоимость, адекватную страховке ответственности.
По словам IT-директора РСА Алексея Самошина, при оформлении полиса подобным способом водитель, попавший в ДТП, рискует остаться без выплат, сообщает «
Ранее News.ru писал, что с начала 2019 года полисы ОСАГО подешевели на 5,4%. Средняя их стоимость на данный момент составляет 5,375 тысячи рублей.
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