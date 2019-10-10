https://static.news.ru/photo/438fac52-eb52-11e9-9357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский союз автостраховщиков (РСА) обнаружил мошенническую схему при оформлении электронных полисов ОСАГО.

К обману прибегают посредники, к которым обращаются владельцы автомобилей. Суть состоит в «скрутке» ключевых коэффициентов без ведома страхователей.

Посредники выбирают минимальные значения территориального и коэффициента мощности транспортного средства с целью снижения размера премии за полис, выплачиваемой страховщику. При этом с автовладельцев они берут полную стоимость, адекватную страховке ответственности.

По словам IT-директора РСА Алексея Самошина, при оформлении полиса подобным способом водитель, попавший в ДТП, рискует остаться без выплат, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что с начала 2019 года полисы ОСАГО подешевели на 5,4%. Средняя их стоимость на данный момент составляет 5,375 тысячи рублей.