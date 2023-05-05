Шеф-повар объяснил, как приготовить безопасный для здоровья шашлык Шеф-повар Крюков посоветовал жарить шашлык в режиме томления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовленный на сильном огне шашлык может принести сильный вред здоровью из-за выделения большого числа канцерогенов и холестерина, рассказал NEWS.ru шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Он посоветовал жарить мясо в режиме томления, поскольку в таком случае оно станет более безопасным для здоровья.

Если жарим на сильном огне, то это вредно, так как выделяются канцерогены, холестерин. В итоге будет огромный вред организму. Если томим мясо на слабых углях, не происходит сильной химической реакции и не выделяется большое количество канцерогенов и холестерина. Тогда такое мясо более безвредно и меньше приносит вреда организму, — подчеркнул Крюков.

Шеф-повар напомнил, что средняя доза употребления шашлыка составляет 150–200 граммов. Чтобы популярное блюдо не вредило организму, жареное мясо на углях нужно есть один-два раза в неделю.

Ранее Крюков рассказал, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо смотреть на цвет, упругость, а также на то, является ли продукт размороженным.