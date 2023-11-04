Шабутдинов в СИЗО: в чем обвиняют, кто еще в «черном списке» блогеров Инфобизнесмена Шабутдинова отправили в СИЗО, отказав ему в домашнем аресте

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, во время заседания в Таганском районном суде

Инфобизнесмена Аяза Шабутдинова арестовали в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Прокурор учел тот факт, что блогер-предприниматель имеет паспорт иностранного государства и может скрыться за рубежом. Под следствием также находятся его «коллеги»: Елена Блиновская, Артем и Валерия Чекалины. Кому еще может грозить уголовное преследование за неуплату налогов — в материале NEWS.ru.

Чем Шабутдинов заинтересовал силовиков

Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. На блогера подписано порядка 2 млн человек в соцсетях.

Сообщается, что 32-летний блогер прибыл в Москву из-за рубежа и направился не домой, а на съемную квартиру, где его и арестовали. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности.

Почему задержали Шабутдинова

В пресс-службе компании «Лайк» заявили, что поводом для обысков и оперативных действий в отношении блогера стало заявление недовольной клиентки, которая уже три года вымогает деньги у организации.

В компании сообщили, что передали всю информацию правоохранительным органам и полностью готовы сотрудничать со следствием. Сейчас бизнесмен дает показания в качестве свидетеля.

Сколько людей обвинили Шабутдинова в обмане

В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Блогеру предъявили обвинение в 8 преступлениях, в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал, сообщает прокуратура Москвы.

«Создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — отмечает ведомство.

По данным «Газеты.Ru», за помощью в связи с курсами Шабутдинова обратились минимум 62 человека. Пострадавшие считают курсы некачественными.

Требующие вернуть свои деньги разделились на два типа: тех, кто уже окончил учебную программу, и тех, кто решил оформить возврат после нескольких месяцев обучения. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы Like Центра не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, в Таганском районном суде

Какую меру пресечения назначил суд

Шабутдинова арестовали в Москве и заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Прокурор учел тот факт, что блогер-предприниматель имеет паспорт иностранного государства и может скрыться за рубежом.

«Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны», — сообщили в надзорном ведомстве.

Пресс-служба Московских судов общей юрисдикции уточняет, что блогер арестован до 16 декабря. Разбирательство ведет Таганский районный суд.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

Почему заключение под стражу, а не домашний арест

Шабутдинов не представляет опасности для общества, но вполне может помешать следствию вести разбирательство по делу о мошенничестве, заявил юрист Александр Хаминский в комментарии NEWS.ru. Именно поэтому его и поместили в СИЗО, а не под домашний арест, полагает эксперт.

«Не думаю, что он представляет опасность для общества. Но помешать следствию — вполне. УПК РФ подразумевает следующие основания для ареста: обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей, уничтожить улики», — говорит юрист.

По словам Хаминского, Шабутдинов имеет множество помощников, часть из которых может впоследствии поменять свой статус, а также располагает значительными материальными и финансовыми ресурсами. По его словам, блогер объективно может противодействовать следственным действиям.

В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. По ч. 4 ст. 159 УК РФ бизнес-тренеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто еще из блогеров-миллионников находится под следствием

Елена Блиновская

По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. По делу Блиновской правоохранители допросили более 100 человек в разных российских регионах.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Согласно версии следствия, за 2019–2021 годы блогер не уплатила налоги на сумму свыше 918 млн рублей.

Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.

Прокуратура отмечала, что блогер, как следует из материалов дела, незаконно легализовала полученные 43 млн рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыканта и праздничное мероприятие в августе 2021 года. В рамках дела арестованы 50 ее банковских счетов, коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест.

«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей», — сказала Сальникова.

Адвокат утверждала, что ее клиентка вернула уже около 30 млн неуплаченных налогов. Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняют Блиновскую, — 10 лет колонии.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде

Валерия Чекалина или «Лерчек»

В марте 2023 года силовики пришли с обысками в особняк блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супруга. В конце сентября ФНС обязала звезду выплатить 124 млн рублей. Назначенная судом сумма штрафа составила 40% от общей задолженности пары. Перед этим, в мае, Чекалины уже выплатили 311 млн рублей в рамках уголовного дела.

26 октября стало известно, что оперативная разработка Лерчек и ее супруга началась еще в апреле 2022 года. По информации канала, тогда муж блогера перевел за границу $1 млн, которых у пары не могло быть по документам.

Валерия Федякина или Битмама

По информации Telegram-канала Baza, Валерию Федякину задержали еще 15 сентября после того, как знакомый обвинил ее в обмане. Пострадавший утверждал, что Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей. Когда предпринимательница внезапно исчезла, в экспертном сообществе предположили, что ее схема — обычная финансовая пирамида. Предполагалось, что она сбежала, собрав с клиентов деньги.

Позже выяснилось, что бизнесвумен задержала полиция после проведения подозрительной сделки. Федякина взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Позднее мужчина заподозрил, что его обманули, и обратился в полицию.

Битмаме грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Суд уже отправил ее под арест, несмотря на беременность. Такие меры связаны с наличием у Федякиной вида на жительство в ОАЭ.

Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина

Экс-жених Волочковой — Александр Дюран

Александра Дюрана задержали по делу о крупном мошенничестве. От его действий могло пострадать порядка 50 человек, общая сумма материального ущерба — около 100 млн рублей. СМИ сообщают, что около двух лет назад Дюран занял деньги на расширение бизнеса под брендом Family Desert, но потом перестал отдавать проценты и отвечать на телефонные звонки. Кредиторы написали на него заявление в полицию, после чего в апреле 2022 года было заведено уголовное дело, Дюрана объявили в розыск. Вечером 21 сентября его задержали на Малой Бронной улице в Москве. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Кто из блогеров «отделался» проверкой ФНС

Долги Оксаны Самойловой

2 мая появилась информация, что ФНС приостановила операции по счетам двух компаний, принадлежащих 35-летней жене Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) Оксане Самойловой. Речь шла о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», которые платят налоги по упрощенной схеме налогообложения. СМИ сообщали, что звезда не предоставила налоговую декларацию.

Согласно информации Telegram-канала «Звездач», блогер за 2022 год заработала 921 млн рублей на продаже косметики своего бренда Sammy Beauty.

Блогер Ида Галич

ФНС интересовалась счетами блогера Иды Галич, которая, по данным Telegram-канала «Звездач», за 2022 год заработала 5,9 млн рублей на доставке суши и роллов под названием «Еджи». Сама звезда рассказала, что у нее запрашивали документы еще до публикаций о проводимой в отношении нее проверке.

«Проверка среди блогеров идет давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы еще до этих публикаций. Так что „новость“ эта была неактуальна. И это лишний раз говорит о том, что не стоит свято верить в то, что пишут Telegram-каналы», — сказала Галич.

Блогер Александра Митрошина

В апреле 2022 года в отношении ИП Александры Митрошиной, которая известна как автор блога о фитнесе, началась налоговая проверка. В марте 2023 в отношении звезды возбудили уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в размере 127 млн рублей.

В начале мая предпринимательница погасила задолженность перед ФНС. При этом, по ее словам, она отдала государству 111 млн рублей, но еще 9 млн планирует оспорить.

Инстасамка

3 мая SHOT сообщил, что российская блогерша и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) должна налоговой 689 тысяч рублей, из-за чего ФНС приостановила операции по счетам звезды. В отношении селебрити, по информации журналистов, была начата проверка, однако уже 24 мая Инстасамка погасила задолженность.

Анастасия Ивлеева

В мае проверку проводили в отношении рекламного агентства ведущей Анастасии Ивлеевой. Также ФНС заинтересовались еще 20 различными ИП и ООО, с которыми звезда могла сотрудничать.

Письмо с требованием о предоставлении отчетности пришло на почту компании «Ивлеева продакшн» 12 мая, о чем сообщал Mash. МВД попросило предоставить договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.

Незадолго до проверки Ивлеева заявляла, что одна ее рекламная интеграция стоит миллион рублей. А в 2021-м она заработала $2,7 млн и стала самым богатым блогером России по версии Forbes.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Почему ФНС начала массовую проверку доходов блогеров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале отреагировала в марте 2023-го на сообщения о проверках и уголовных делах в отношении известных блогеров. Она не исключила. что речь идет о «целенаправленной кампании со стороны налоговых и правоохранительных органов по возвращению неуплаченных налогов блогерами в бюджет, и скоро мы все станем свидетелями и других подобных историй».

«Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов, получая миллиардные доходы. При этом, как оказалось, многие из них не платят налоги и занимаются мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Общественность предупреждала об этих рисках органы власти уже давно», — добавила Мизулина.

По ее словам, самое опасное в данной ситуации — это пример, подаваемый блогерами подрастающему поколению, демонстрирование шикарного образа жизни. По мнению Мизулиной, подобные знаменитости не договаривают, что источник происхождения средств — «обман и мошенничество».

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