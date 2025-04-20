Хотите, чтобы ваши гвоздики переплюнули магазинные и цвели до самых заморозков? Все просто — от вас потребуется немного любви и знание, как нужно втыкать семена в грядки.
- Выбираем «правильные» сорта
Турецкая и Шабо — беспроигрышные варианты. Первая — для клумб, вторая — для срезки. Ищите сорта с махровыми цветками — они смотрятся богаче.
- Готовим место
Гвоздики обожают солнце (минимум 6 часов в день) и легкую почву с дренажем. Добавьте в лунки песок и перегной — будет как в пятизвездочном отеле!
- Фишка с посадкой
Сейте в апреле прямо в грунт или выращивайте через рассаду. Главное — не заглубляйте семена больше чем на 0,5 см.
- Уход
Полив: только под корень, 1–2 раза в неделю. Подкормки: раз в 2 недели жидким удобрением для цветов. Секретный лайфхак: удаляйте увядшие цветки — это продлит цветение до заморозков.
Уже через 2 месяца у вас будут гвоздики, перед которыми магазинные просто поблекнут!
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