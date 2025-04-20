Сею в апреле, и гвоздики цветут до заморозков: вот как надо воткнуть семена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите, чтобы ваши гвоздики переплюнули магазинные и цвели до самых заморозков? Все просто — от вас потребуется немного любви и знание, как нужно втыкать семена в грядки.

Выбираем «правильные» сорта

Турецкая и Шабо — беспроигрышные варианты. Первая — для клумб, вторая — для срезки. Ищите сорта с махровыми цветками — они смотрятся богаче.

Готовим место

Гвоздики обожают солнце (минимум 6 часов в день) и легкую почву с дренажем. Добавьте в лунки песок и перегной — будет как в пятизвездочном отеле!

Фишка с посадкой

Сейте в апреле прямо в грунт или выращивайте через рассаду. Главное — не заглубляйте семена больше чем на 0,5 см.

Уход

Полив: только под корень, 1–2 раза в неделю. Подкормки: раз в 2 недели жидким удобрением для цветов. Секретный лайфхак: удаляйте увядшие цветки — это продлит цветение до заморозков.

Уже через 2 месяца у вас будут гвоздики, перед которыми магазинные просто поблекнут!

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