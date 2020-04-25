Северный флот проведёт онлайн-экскурсию по советской субмарине К-21

https://static.news.ru/photo/bcf34b86-87af-11ea-a249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Краснознамённая подводная лодка К-21/vk.com

Северный флот (СФ) покажет в режиме онлайн экскурсию по советской подлодке времён Великой Отечественной войны К-21. Кроме того, пользователи увидят экспонаты музея Военно-воздушных сил СФ.

Юзеры познакомятся с историей развития подводных сил и авиации Северного флота. Видеоматериалы ведомство разместит в соцсетях и на медиаресурсах, пишет РИА Новости.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сотрудники культурных учреждений СФ перешли на удалённую работу.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный фестиваль VK Fest в 2020 году пройдёт в режиме онлайн. Решение было принято из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Мероприятие продлится с 15 по 21 мая. Его смогут посетить все участники сообщества VK Fest во «ВКонтакте». Лайнап артистов и блогеров станет известен позднее.