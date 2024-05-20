Сестру Пьера Нарцисса обманули при покупке земли Mash: певица Виктория Пьер-Мари купила незаконно оформленный участок

Сестру певца Пьера Нарцисса Викторию Пьер-Мари обманули при покупке участка, сообщает Telegram-канал Mash. Она приобрела незаконно оформленную землю в садовом товариществе «Тихие зори». Также выяснилось, что в СНТ проблемы с электроснабжением.

Артистка купила участок площадью 11 соток 10 лет назад, он стоил более двух миллионов рублей. Там Пьер-Мари планировала снимать кулинарное шоу. Позднее стало известно, что экс-владелец земли и глава СНТ Мария Грива по поддельным документам поставила электростолбы в поселке. Затем она вышла из состава учредителей товарищества, передала столбы «Россетям» и скрылась.

Также певица выяснила, что СНТ «Тихие зори» никогда не существовало, а земля под домом является природоохранной. Полиция завела дело о мошенничестве, утверждает канал.

Ранее юрист Людмила Матвиенко рассказала, что дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений, потому что некоторые из них запрещены для разведения.