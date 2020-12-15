Сергей Миронов призвал власти провести новогодние выплаты

https://static.news.ru/photo/7687dc46-3ec7-11eb-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты малоимущим гражданам.

Как отметил депутат Госдумы, для осуществления выплат у властей есть все данные о пенсионерах, инвалидах и семьях с детьми.

Я еще раз призываю правительство оперативно решить вопрос о единовременной новогодней выплате для разных категорий малоимущих россиян. Времени осталось совсем немного, но оно есть, — цитирует Миронова «Экономика сегодня».

Парламентарий пояснил, что правительство не сможет сразу сдерживать цены на продовольственные продукты. Цены стремительно растут, а доходы граждан продолжают снижаться. Кроме того, согласно подсчётам экспертов, праздничный стол на этот Новый год обойдётся россиянам почти в шесть тысяч рублей. Также потребуются затраты на подарки. Поэтому единовременная выплата окажется крайне актуальной.

Ранее Сергей Миронов выступил с идеей создания в России совета по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, закрепляющие решения по стабилизации цен на ряд продуктов питания. Документы подготовлены в рамках выполнения поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.