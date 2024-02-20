«Грыжа и зрение»: названы калечащие последствия «залипания» в смартфоне Терапевт Жито: «залипание» в смартфоне разрушает позвоночник и вредит сердцу

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Постоянный просмотр фильмов и иного контента через смартфон чреват серьезными проблемами со здоровьем, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он подчеркнул, что подобная привычка вызывает спазм мышц шеи из-за постоянного наклона головы.

Постоянные звонки, просмотр фильмов, контента иногда занимают 8–12 часов, и иногда это необходимость. Мы забываем: в это время мышцы спазмируются, то есть глубокие и поверхностные мышцы шеи перенапрягаются, перерастягиваются, что приводит к спазму, что приводит к болевым ощущениям, — добавил Жито.

Он отметил, что в нормальном состоянии мышцы защищают нервную, сосудистую системы, но при повреждении могут зажимать яремные вены, нарушая отток от головного мозга. Этот сбой, по словам эксперта, провоцирует застой и повышение внутричерепного давления.

Такие головные боли сопровождаются сосудистым спазмом внутри головы, при этом ухудшается зрение, повышается давление внутри глаз. Но зажатия мышц, которые приводят к повреждению сосудистого пучка, — это только одна из проблем. Дальше происходит ещё и повреждение нервных волокон. Из-за этого возникает онемение пальцев рук, внутренних органов, дискомфорт боли в области сердца, покалывание, — рассказал Жито.

Как подчеркнул эксперт, при хроническом длительном спазме мышц шеи происходят изменения структуры позвоночника, может меняться связочный аппарат, положения кости с формированием грыж диска из выраженного болевого синдрома, который еще больше будет провоцировать спазм.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская напомнила, что дети должны сидеть за партой в школе, держа спину прямой и не сползая вниз на стуле. По словам медика, это поможет избежать возникновения межпозвоночных грыж.