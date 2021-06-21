Сенаторы снова предложат повысить выплаты за осложнения после вакцины

Члены Совета Федерации планируют снова внести в Государственную думу законопроект, который предполагает увеличение выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации. Об этом NEWS.ru рассказала сенатор Маргарита Павлова.

По её словам, даже если внести документ на последней сессии СФ, рассматривать его будет уже новый состав Госдумы.

Сейчас мы будем реанимировать всю эту работу [над законопроектом]. Надеюсь, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор убедятся, что просто нет других вариантов, — подчеркнула она.

По её словам, при расчёте выплат политики ориентировались на существующие компенсации при стихийных бедствиях и гибели военнослужащего. Она выразила надежду, что проект примут, так как это поможет повысить доверие россиян к вакцинации.

Люди хотят гарантий. Если бы этот законопроект, который мы предлагали год назад, прошёл, то уровень доверия был намного выше со стороны граждан, — отметила Павлова.

Сенатор уже выступала с аналогичной инициативой в 2020 году, но она «потерялась» на этапе получения отзыва Минздрава.

Полная версия интервью с сенатором Маргаритой Павловой будет опубликована на NEWS.ru позже.

В 2000 году выплаты за осложнения после вакцинации были привязаны к минимальному размеру оплаты труда, однако сейчас вместо этой нормы закон содержит фиксированные суммы, максимальная из которых — 30 тысяч рублей, которые выплачивают при смерти пациента.

Ранее государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, согласно результатам которого более половины россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса и согласны сделать прививку. За вакцинацию высказались 60% респондентов, негативную позицию выразили 22%, нейтрально относятся к процедуре 15%, а ещё 3% затруднились с ответом.