Сенатор призвал не допустить формирования мигрантских «гетто» в России Сенатор Цеков назвал недопустимым компактное проживание мигрантов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru призвал не допустить формирования в России районов компактного проживания мигрантов («гетто»). По его словам, над этой проблемой должны работать Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), а также силовые ведомства — МВД и ФСБ.

Я считаю, что было бы правильным разработать принципы, не допускающие компактного проживания мигрантов в нашей стране. Потому нужно определить, что такое компактное проживание <...>, это 10 человек, 100 или 1000? Над этим надо работать. В частности Федеральному агентству по делам национальностей, спецслужбам, МВД, ФСБ, все они должны думать, как пресекать радикализацию мигрантов, — сказал Цеков.

Накануне «Коммерсант» опубликовал материал, где говорится о расхождении во мнениях российских экспертов в вопросе радикализации мигрантов. В тексте отмечается со ссылкой на соответствующее исследование ФАДН, что значительная доля находящихся в России граждан стран Центральной Азии не хотят соблюдать местное законодательство и предпочитают нормы шариата.

Ранее также сообщалось о массовой драке мигрантов на улице в Новой Москве. В потасовке участвовали не менее 20 человек. Как утверждали очевидцы, вблизи места драки находится большое количество нелегальных общежитий, а также стройка жилого комплекса «Новое Внуково». Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего.