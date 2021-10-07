В Совфеде объяснили, почему Путин — самый сильный президент в мире

Президент России Владимир Путин умело отстаивает интересы своей страны, уважительно относится к другим государствам и их руководителям, не переходит на личности, не опускается до оскорблений, и в этом его сила, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Политик подчеркнул, что Путин является «самым сильным президентом в мире».

Это от мамы и от папы, самовоспитание серьёзное, образование очень хорошее, природные данные. Нам повезло с президентом — трудоголик по натуре, много работает, мы это видим. Откуда у него такие качества? От мамы и отца, я считаю. Эти качества сделали его самым сильным президентом в мире, — считает Цеков.

Собеседник добавил, что Путин из тех, кто придёт на помощь другим странам, ничего не прося в замен, особенно тем, кто не в состоянии защитить себя, кому нужна поддержка.

Он (Путин. — NEWS.ru) не требует внутренних изменений, для него самое главное — борьба с терроризмом на территории этих государств, несправедливостью, а во внутренние дела не вмешивается, не навязывает своё видение государственного устройства, свои принципы существования этого государства. Именно поэтому Путин стал самым влиятельным руководителем международного уровня среди других государств мира, — отметил Цеков.

Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения, президенту в этом году исполнилось 69 лет. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на этот день у Путина есть рабочие планы, но вечером он должен отметить праздник в кругу семьи.

Глава государства проводит в рабочем режиме уже не первый день рождения. В прошлом году он посвятил большую часть дня работе по внутренней повестке, провёл более десяти международным телефонных переговоров. Остаток дня российский лидер провёл по традиции с родными и близкими. Самыми необычными подарками на день рождения президенту были уссурийский тигрёнок, который позже был передан в «Сафари-парк» в Геленджике, копия шапки Мономаха и хрустальный крокодил. Большая часть подарков хранится в библиотеке президента, но некоторые он оставляет себе.