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Родные Владимира Санкина, который до смерти избил педофила, сообщили о давлении со стороны жёлтой прессы.

По их словам, людей настраивают против мужчины и его семьи. Так, появились сообщения о том, что задержанный избивал погибшего вместе с детьми, а после украл у него деньги.

Это все жёлтая пресса. Мы это все читали. Вообще не знаю, кто это доносит. Кто-то против нас настраивает, — рассказал супруга Санкина Полина.

При этом она отметила, что такие публикации были ожидаемы, передаёт телеканал «360».

Один из подростков, который обратился к Санкину за помощью, рассказал об избиении, подчеркнув, что он не при чём.

Я его даже не трогал. Честно. Это мой друг — он во время избиения подходил к нему. Он, наверное, его и бил, а я всего лишь стоял в стороне и смотрел, — сказал мальчик.

Он добавил, что никто из участников не заходил в квартиру убитого, однако Санкин взял у него деньги, когда все находились на улице, сообщает kp.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.