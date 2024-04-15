Женили обманом и украли «гробовые»: как аферисты наживаются на бойцах СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Приморском крае семейную пару заподозрили в мошенничестве с получением денежной выплаты за погибшего участника специальной военной операции на Украине. Супруги были задержаны. По версии следствия, они придумали целую мошенническую схему, чтобы получить «гробовые». Подозреваемые убедили знакомого жениться на пенсионерке и подписать контракт с Минобороны. После его гибели они присвоили денежные средства, перечисленные на счет вдовы бойца. Подробности аферы — в материале NEWS.ru.

Как мошенники «женили» добровольца СВО на пенсионерке

Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что в июне прошлого года семейная пара уговорила 46-летнего разнорабочего, который жил и трудился на даче супругов, подписать контракт с Минобороны и пойти добровольцем на СВО. У мужчины не было родственников. Супружеская чета убедила его заключить фиктивный брак со знакомой — 63-летней пенсионеркой. Спустя несколько месяцев, в октябре 2023 года, подозреваемые узнали о гибели рабочего в ходе боевых действий. Они открыли на имя вдовы банковский счет и подключили к нему свой номер телефона.

Пенсионерка получила выплату в размере восьми миллионов рублей, положенную за гибель участника СВО, сняла деньги со счета и передала их супружеской паре. Впоследствии сотрудники органов правопорядка заподозрили супругов в афере. Прокуратура региона возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемого мужчину отправили в СИЗО на два месяца, его жену — под домашний арест.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насколько распространены подобные аферы

Основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев рассказал NEWS.ru, что такие мошеннические схемы уже не раз попадали в поле зрения силовых структур.

«Жены, фактически ушедшие от мужей, узнав об их участии в СВО, резко передумывают оформлять официальный развод, невестки судятся с матерями, кому достанется посмертно его выплата, в то время как бойца вынужден хоронить за госсредства военкомат. Оживились и мошенники», — заявил адвокат NEWS.ru.

Он высказал мнение, что ситуация осложняется тем, что участник боевых действий не имеет возможности вдаваться в юридические нюансы или сам защищать свои права заранее. По этой причине Минобороны и правоохранительные органы должны выявлять и пресекать мошеннические схемы, предоставлять правовую помощь контрактникам и мобилизованным, предположил он.

Можно ли бороться с такими случаями мошенничества

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил в разговоре с NEWS.ru, что в РФ сегодня активно процветает так называемое социальное мошенничество.

«Социальное — это когда выискивают наиболее уязвимые общественные группы и начинают заниматься мошенническими действиями. Что делать? Во-первых, необходимо усиливать разъяснительную работу, нужны разоблачительные передачи на телевидении. Во-вторых, следует просто повышать грамотность граждан, чтобы они понимали: их могут вовлекать в такие незаконные истории и в дальнейшем делать жертвами», — пояснил Нилов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников подчеркнул, что мошеннические схемы, связанные с СВО, в обозримой перспективе перестанут быть редкостью. По его словам, всегда были люди, которые готовы зарабатывать таким способом.

«Необходимо усиливать контроль. Государство уделяет особое внимание участникам СВО и членам их семей, это правильно. Однако очень важно не девальвировать такую систему, когда к боевым деньгам начнут примазываться всякие сомнительные элементы. Это непростая задача, ведь ужесточение контроля почти всегда автоматически порождает усиление бюрократии. Именно поэтому необходимо найти какое-то разумное и грамотное решение», — заявил он NEWS.ru.

Громкие случаи мошенничества с участниками СВО

В Новосибирске мать военного врача Евгения Захарченко, погибшего в ходе СВО, обратилась в суд, требуя признать фиктивным его брак.

«Царьград» отмечал, что Захарченко окончил Томскую военно-медицинскую академию в 2008 году, дослужился до звания майора. По данным телеканала, мужчина дважды участвовал в боевых действиях на Украине — в Донбассе в 2014–2015 годах и в 2022-м. По информации «Царьграда», военный получил смертельное ранение, в марте 2022 года его наградили орденом Мужества.

Издание «Секрет фирмы» пишет, что во время первой командировки в Донбасс Захарченко вывез из Луганска женщину, которая работала с ним в военном госпитале. По информации журнала, он рассказал семье, что заключил временный брак, чтобы помочь ей с получением гражданства РФ. Однако развестись мужчина не успел.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Секрет фирмы» отмечает, что после его гибели вдова получила положенные от государства 7,6 млн рублей компенсации. Родственники Захарченко утверждали, что видели его жену только дважды. Однако сама женщина называла свой брак вполне настоящим, а не фиктивным.

Ранее в Оренбургской области полиция задержала двух местных жителей по подозрению в серийном мошенничестве через интернет. Одна из криминальных схем заключалась в обмане подписчиков Telegram-каналов, созданных в поддержку СВО. От имени их администраторов подозреваемые переписывались с пользователями и убеждали их перевести деньги якобы для покупки тепловизоров, квадрокоптеров и амуниции для военнослужащих. Пожертвования поступали на банковские карты, после чего похищались.

В ноябре 2023 года сообщалось, что мошенники на протяжении полутора месяцев снимали деньги со счета 43-летнего погибшего участника СВО. Его мать обратилась в полицию с заявлением о краже средств.

Мошенники списывали денежные средства через банкоматы в селе Андреевка Донецкой Народной Республики и в Зеленограде. Всего аферисты украли со счета более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

1 ноября 2023 года стало известно, что в Бурятии было возбуждено уголовное дело по факту похищения денег с личного банковского счета участника специальной военной операции на Украине. В период, когда была совершена кража, боец находился в плену. Мать военнослужащего впервые обратилась к уполномоченному по правам человека в республике весной 2023 года и сообщила, что ее сын попал в плен. Его включили в списки на обмен и вскоре освободили. Позже родственники военнослужащего вновь обратились к омбудсмену и рассказали, что с личного счета бойца были сняты деньги мошенническим путем.

В сентябре 2022 года в городе Шахты Ростовской области мошенники украли 3,45 млн рублей у местного жителя, который участвовал в СВО. Он получил большую часть этих денег в качестве компенсации за ранение в ходе боевых действий.

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