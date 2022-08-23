Сексолог рассказала о влиянии сексуального воздержания на мужское здоровье Сексолог Спиридонова: длительное воздержание опасно импотенцией и проблемами с простатой

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Продолжительное сексуальное воздержание опасно для мужчин возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с простатой и импотенцией, рассказала «Газете.Ru» психолог и сексолог Регина Спиридонова. По ее словам, отказ от секса также может спровоцировать геморрой и ухудшить качество спермы.

Для мужчин отказ от секса имеет серьезные последствия. Слишком длительное воздержание чревато импотенцией.<...> Семенная жидкость скапливается в организме, а секрет простаты вместо того, чтобы смешиваться с ней, поступает в кровь. В результате активность яичек снижается, — предупреждает сексолог.

Воздержание также может спровоцировать простатит или иные проблемы с простатой из-за застоя крови в органах малого таза, сообщила Спиридонова. По ее словам, у мужчин с регулярной половой жизнью риск подобных проблем в 2-3 раза ниже. Редкая половая активность также повышает риск развития геморроя.

Психолог Татьяна Журавлева рассказала, как правильно в первый раз говорить с детьми о сексе. По ее словам, диалог на такую тему нужно провести, когда у детей появляется интерес к ней. Она добавила, что беседа должна проходить в спокойной обстановке, без стыда и табуирования. Чтобы диалог прошел легче, психолог рекомендовала приобрести книги про половое воспитание. При помощи них можно лучше рассказать тему, используя иллюстрации, пояснила специалист.