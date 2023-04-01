Сексолог объяснила популярность боевиков про наемных убийц Сексолог Миллер связала интерес к фильмам про киллеров с нехваткой авантюризма в жизни

Фото: Lionsgate

Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Боевики про уголовников и наемных убийц пользуются популярностью, поскольку в таких фильмах людей привлекает экстрим и авантюризм, которых не хватает в реальной жизни, объяснила в беседе с NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Специалист отметила, что жизнь многих людей представляет собой рутину, в которой основное место занимает работа. Боевики же позволяют отвлечься от рутины, хотя это и не значит, что зрители готовы подражать героям картин.

Если мы говорим о таких фильмах, то здесь мы рассматриваем, конечно же, экстрим, своеобразную романтику, авантюризм. Этого очень не хватает людям в жизни. <...> А тут попадается блокбастер, где человек посредством зеркальных нейронов головного мозга может перенестись, скажем так, в такую ситуацию, и в какой-то степени ее пережить вместе с главным героем, — объяснила Миллер.

Ранее сексолог назвала актера Джейсона Стейтема идеальной заменой Киану Ривзу в роли наемного убийцы Джона Уика. По ее словам, для воплощения на экране образа наемника нужна харизма и томный взгляд, а внешность не важна, так что заменить Ривза может не похожий на него актер. Миллер уточнила, что Киану Ривз тоже отлично справляется с задачей.