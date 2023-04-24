«Сегодня ночью»: ученый предсказал повторение полярного сияния в Москве Физик Анисимов предсказал повторение полярного сияния в Москве в ночь на 25 апреля

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Полярное сияние

Доктор физико-математических наук Института физики земли РАН Сергей Анисимов рассказал NEWS.ru, что жители Санкт-Петербурга и Москвы в ночь на 25 апреля снова смогут увидеть полярное сияние. Он уточнил, что магнитная буря, вызвавшая аномалии в небе, находится в фазе восстановления.

Глядя на магнитограмму, могу точно сказать, что вчера вечером произошла магнитная буря с внезапным началом. Полярное сияние стало следствием этой бури. Если посмотреть, как дальше развивалась магнитная буря, то сейчас она находится уже на фазе восстановления, однако возможно, даже с высокой вероятностью, что сегодня ночью жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут вновь увидеть полярное сияние. Главное, чтобы было безоблачное небо, — рассказал Анисимов.

Ранее институт прикладной геофизики сообщил, что зафиксировал 24 февраля на Земле мощную магнитную бурю. Согласно данным мониторинга космической погоды, она поднялась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей. При заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 их могут фиксировать даже в тропиках.

Вечером 23 апреля северное сияние могли наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. В ночь на 24 апреля северное сияние можно было увидеть в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.