Сбербанк зафиксировал рост активности мошенников на фоне вспышки COVID-19

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Аналитики Сбербанка отмечают рост на 30% числа случаев мошенничества в России с момента начала вспышки COVID-19. Заметно усилили свою активность телефонные мошенники.

Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в беседе с радио «Эхо Москвы». Он уточнил, что мошенники в новых условиях начали предлагать бесплатную доставку еды или медицинских масок, а также помощь в получении выплат и компенсаций.

Кузнецов подчеркнул, что в кредитной организации внимательно следят за ситуацией. По его словам, 97% всех попыток мошенничества по телефону пресекаются Сбербанком.

Как передавал NEWS.ru, Роскачество предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества при онлайн-приёме на работу.