Сбербанк зафиксировал рост активности мошенников на фоне вспышки COVID-19

Аналитики Сбербанка отмечают рост на 30% числа случаев мошенничества в России с момента начала вспышки COVID-19. Заметно усилили свою активность телефонные мошенники.
Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Кузнецов подчеркнул, что в кредитной организации внимательно следят за ситуацией. По его словам, 97% всех попыток мошенничества по телефону пресекаются Сбербанком.
Как передавал NEWS.ru, Роскачество предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества при онлайн-приёме на работу.
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