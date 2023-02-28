Сбербанк оценил «чувствительность» попавших к хакерам данных Сбербанк: у хакеров нет чувствительной финансовой информации о наших клиентах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк опроверг сообщения о свежей утечке данных своих пользователей. На хакерских ресурсах не содержится чувствительной финансовой информации, а данные являются компиляцией сведений компаний-подрядчиков «Сбера», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

На хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний «Сбера». Никакой чувствительной финансовой информации в них нет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данные пользователей и их деньги в безопасности. Об утечке информации утром сообщала украинская хакерская группировка NLB.

Согласно данным исследования «Лаборатории Касперского», в 2022 году злоумышленники опубликовали в Сети 168 значимых баз данных, содержащих более 2 млрд записей российских компаний. Лидерами по объему утечек конфиденциальных данных оказались сервисы доставки (34% от общего объема) и ретейлеры (14%).

Компания InfoWatch сообщала, что в прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, а объем похищенных персональных данных — в 32 раза.