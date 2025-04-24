Согласно древнему учению фэншуй, правильно выбранные деревья на участке создают гармоничный поток энергии Ци, привлекают деньги, счастье и защищают от негатива.

Какие деревья нужно посадить по правилам фэншуй:

  • сосна — символ долголетия и стойкости. Укрепляет здоровье, приносит стабильность. Сажайте у входа;
  • яблоня — дерево любви и плодородия. Особенно полезна для семейных пар;
  • вишня — активизирует финансовый поток. Ее цветы привлекают удачу;
  • клен — нейтрализует негативную энергию. Защищает дом от сглаза;
  • береза — очищает пространство, дарит душевный покой.

Важные правила:

  • специалисты советуют исключать колючие растения (типа елей) возле дома — они создают «отравленные стрелы» энергии Ша;
  • сажайте деревья парами для баланса Инь и Ян;
  • мертвые или больные растения сразу убирайте — они блокируют положительную энергию.

Ранее стало известно, почему нельзя сажать сирень около дома.

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