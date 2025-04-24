Согласно древнему учению фэншуй, правильно выбранные деревья на участке создают гармоничный поток энергии Ци, привлекают деньги, счастье и защищают от негатива.
Какие деревья нужно посадить по правилам фэншуй:
- сосна — символ долголетия и стойкости. Укрепляет здоровье, приносит стабильность. Сажайте у входа;
- яблоня — дерево любви и плодородия. Особенно полезна для семейных пар;
- вишня — активизирует финансовый поток. Ее цветы привлекают удачу;
- клен — нейтрализует негативную энергию. Защищает дом от сглаза;
- береза — очищает пространство, дарит душевный покой.
Важные правила:
- специалисты советуют исключать колючие растения (типа елей) возле дома — они создают «отравленные стрелы» энергии Ша;
- сажайте деревья парами для баланса Инь и Ян;
- мертвые или больные растения сразу убирайте — они блокируют положительную энергию.
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