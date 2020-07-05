Сатановский: война Украины с Россией сделает столицей страны Крыжополь

https://static.news.ru/photo/a508b810-bef7-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в честь Дня ВМС Украины, состоявшееся в воскресенье, 5 июля. В частности, глава государства заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто отобрал у них Крым.

По мнению Сатановского, Киев так часто грозит Москве своими ракетами, что ничем хорошим это не кончится.

Хотя если на что-нибудь в этом роде решится, так либо Украины, как отдельного государства, больше не будет, либо Новороссия внезапно для них так прирастёт, что будут остатки Украины чем-то вроде Австрии и Эфиопии — без выхода к морю, — написал Сатановский в Telegram.

Он также подчеркнул, что к тому времени столицей такого государства будет уже не Киев, а Крыжополь.

Что же касается вопроса о том, кто проживал в Крыму, то жили в нём многие, считает Сатановский. В частности, неандертальцы с кроманьонцами, византийцы, татары, болгары, армяне, евреи и караимы. А при Екатерине II Крым и вовсе был российскими.

Шансов на то, что полуостров вернётся в состав нынешней или будущей Украины примерно столько же, сколько у Турции, Италии или Греции его получить, — заключил Сатановский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался простить тех, кто «аннексировал Крым». Заявление политик сделал во время выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил страны. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье июля с 2015 года.

Глава государства добавил, что прощения не заслуживают и те граждане, которые не позволили морякам предотвратить «аннексию». Конкретных имён президент не назвал. Зеленский также поблагодарил ВМС за службу и почтил минутой молчания память соотечественников, защищавших Украину ценой своей жизни.

После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США, страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».

Как писал NEWS.ru, журналисты провели расследование о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского. Они пришли к выводу, что компании, которые ранее принадлежали политику, могли уклоняться от уплаты налогов.