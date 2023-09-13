«Самый теплый день»: синоптик о погоде в Москве 13 сентября Синоптик Шувалов: 14 сентября станет самым теплым днем на неделе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 сентября в Москве и области ожидается теплый солнечный день, в дневные часы температура поднимется до +20 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, четверг, 14 сентября, станет самым теплым днем на неделе, после чего волна тепла пойдет на спад.

Мы остаемся в том же антициклоне и продолжаем наслаждаться теплыми деньками. 13 сентября в Москве и области в дневные часы температура поднимется до +20 градусов, в ночные часы 6–8 градусов тепла. Также в ночь ожидается густой туман с ухудшением видимости. Давление составит 753 мм р/с, что выше нормы, ветер слабый, преимущественно в столице будет солнечно. При этом четверг станет самым теплым днем на этой неделе, а в пятницу волна тепла пойдет на спад, — рассказал Шувалов.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что отопительный сезон в Московском регионе, скорее всего, начнется 4–5 октября, когда температура воздуха стабильно будет держаться на уровне ниже восьми градусов тепла по Цельсию. Она отметила, что в сентябре температура ожидается выше нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода. Температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов. А в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири станет заметно прохладнее, так как антициклон принесет туда холодные воздушные массы.