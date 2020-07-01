«Самый мимимишный полицейский» объяснила, зачем раздавала маски митингующим

Девушка-полицейский, заставившая накануне протестующих забыть о своём недовольстве поправками к Конституции, рассказала, зачем решила раздавать маски на площади.
Инцидент произошёл вечером 1 июля. Жители Москвы вышли на акцию против поправок на Пушкинскую площадь. В центре столицы собрались сотни человек, также пришли не менее 100 журналистов, чтобы снять митингующих оппозиционеров. Вдруг камеры прессы перестали снимать протесты и переключили своё внимание на стройную девушку — сержанта полиции. Она ходила между людьми и раздавала медицинские маски со словами беречь своё здоровье и соблюдать социальную дистанцию.
Издание KP.RU разыскало «повелительницу толпы». Ей оказалась полицейский 2-го Оперативного полка полиции 2-й роты 4-го батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова. Сейчас она учится на 5-м курсе университета, где получает юридическое образование.
Девушка рассказала, как прошло дежурство в тот день. По её словам, она заступила на службу рано утром. Как обычно, прошла инструктаж, получила оружие.
Мы тщательно готовимся к службе, бывает всякое. Потому всегда берём с собой спецсредства: бронежилет, рацию, видеорегистратор. Сейчас к нашей экипировке добавились маски, — сказала Бодрова.
По её словам, когда сотрудники полиции приехали на площадь и оценили обстановку, то обратили внимание, что вокруг много людей без масок. Командир вызвал к себе и предложил ей раздать их гражданам.
Считаю, что это хорошая и добрая идея! Мы с коллегами её поддержали. Кстати, люди брали маски очень охотно, — добавила она.
Ирина Бодрова также добавила, что не считает себя героиней, поскольку, по её мнению, смысл работы полицейского в том и состоит, чтобы помогать людям.
Видео с симпатичным полицейским вызвало массу комментариев пользователей Сети. В том числе не осталась в стороне и редактор RТ Маргарита Симоньян. В своём Telegram она заметила, что «у нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное».
Как писал NEWS.ru, по результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.