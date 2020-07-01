«Самый мимимишный полицейский» объяснила, зачем раздавала маски митингующим

https://static.news.ru/photo/3175e036-bc3f-11ea-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Ирина Бодрова Фото: скриншот youtube.com

Девушка-полицейский, заставившая накануне протестующих забыть о своём недовольстве поправками к Конституции, рассказала, зачем решила раздавать маски на площади.

Инцидент произошёл вечером 1 июля. Жители Москвы вышли на акцию против поправок на Пушкинскую площадь. В центре столицы собрались сотни человек, также пришли не менее 100 журналистов, чтобы снять митингующих оппозиционеров. Вдруг камеры прессы перестали снимать протесты и переключили своё внимание на стройную девушку — сержанта полиции. Она ходила между людьми и раздавала медицинские маски со словами беречь своё здоровье и соблюдать социальную дистанцию.

разыскало «повелительницу толпы». Ей оказалась полицейский 2-го Оперативного полка полиции 2-й роты 4-го батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова. Сейчас она учится на 5-м курсе университета, где получает юридическое образование. Издание KP.RU«повелительницу толпы». Ей оказалась полицейский 2-го Оперативного полка полиции 2-й роты 4-го батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова. Сейчас она учится на 5-м курсе университета, где получает юридическое образование.

Девушка рассказала, как прошло дежурство в тот день. По её словам, она заступила на службу рано утром. Как обычно, прошла инструктаж, получила оружие.

Мы тщательно готовимся к службе, бывает всякое. Потому всегда берём с собой спецсредства: бронежилет, рацию, видеорегистратор. Сейчас к нашей экипировке добавились маски, — сказала Бодрова.

По её словам, когда сотрудники полиции приехали на площадь и оценили обстановку, то обратили внимание, что вокруг много людей без масок. Командир вызвал к себе и предложил ей раздать их гражданам.

Считаю, что это хорошая и добрая идея! Мы с коллегами её поддержали. Кстати, люди брали маски очень охотно, — добавила она.

Ирина Бодрова также добавила, что не считает себя героиней, поскольку, по её мнению, смысл работы полицейского в том и состоит, чтобы помогать людям.

заметила , что «у нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное». Видео с симпатичным полицейским вызвало массу комментариев пользователей Сети. В том числе не осталась в стороне и редактор RТ Маргарита Симоньян. В своём Telegram она, что «у нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное».