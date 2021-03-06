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«Самоубийство властей»: экономист о новом повышении пенсионного возраста

05:31, 07 марта 2021
Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Говорить о новом повышении пенсионного возраста в России в условиях пандемии невозможно. Это было бы политическим самоубиством, считает известный экономист Евгений Гонтмахер.

В эфире «Эхо Москвы» он подчеркнул, что российские власти на это не пойдут по крайней мере ещё несколько лет.

Такой вариант сейчас нереален. Когда повышали пенсионный возраст в России, аргументировали тем, что у нас повысилась продолжительность жизни. Сейчас в условиях пандемии продолжительность жизни, скорее всего, не увеличилась, — сказал он.

Он напомнил, что проведённая в 2018 году пенсионная реформа ещё не закончилась, она будет длиться до 2028 года. Поэтому пока никто пенсионный возраст, скорее всего повышать снова не будут.

У властей есть другие действенные способы ограничения пенсионных выплат: отсутствие компенсации работающим пенсионерам и система пенсионных баллов, добавил специалист.

Ранее в Кремле опровергли планы на новое повышение пенсионного возраста. Дмитрий Песков сообщил, что на повестке нет этого вопроса.

Кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам, писал ранее NEWS.ru. Однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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