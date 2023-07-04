Самокатчиков в России будут штрафовать наравне с автомобилистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей электросамокатов в России будут штрафовать за нарушение Правил дорожного движения, пишут «Известия». Письмо с соответствующими правками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) Министерство транспорта направило в Государственную думу.

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), — говорится в письме ведомства.

На данный момент КоАП устанавливает штрафы только для велосипедистов и «других лиц», участвующих в дорожном движении. Из-за этой нечеткой формулировки, водители самокатов часто избегают штрафов. Также стоит отметить, что максимальный размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей. Эксперты считают, что штрафы для пользователей СИМ должны быть сопоставимы со штрафами для водителей автомобилей, которые могут достигать 30 тысяч рублей.

В марте вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся СИМ, включая электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Согласно этим изменениям, теперь разрешено передвигаться на этих транспортных средствах по тротуарам и велосипедным дорожкам со скоростью до 25 км/ч, при условии, что вес устройства не превышает 35 кг.

Ранее сенатор Александр Башкин призвал запретить в некоторых частях населенных пунктов России использование электросамокатов.