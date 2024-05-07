Садоводам объяснили, как спасти дачные деревья от майских заморозков Депутат Чаплин: дачные деревья от заморозков спасут агроволокно и пленка

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Садовые деревья от майских заморозков спасут агроволокно и другие специальные покрытия, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что данный материал сохраняет тепло и защищает от низких температур.

Накройте деревья агроволокном или другими специальными покрытиями. Это поможет сохранить тепло и защитить растения от низких температур. Оберните стволы и листья деревьев, но оставьте достаточное пространство для их дыхания. Используйте солому или опилки вокруг корневой зоны деревьев. Это создаст дополнительный барьер от мороза и поможет удержать тепло, — подчеркнул Чаплин.

Парламентарий добавил, что солому или опилки лучше распределить на поверхности почвы около ствола дерева. Собеседник напомнил, что поливать деревья нужно перед заморозками, так как влага защищает их от низких температур. Чаплин объяснил, что вода выделяет тепло в процессе замерзания.

Постарайтесь избегать обильного полива во время заморозков. Большое количество влаги может повредить корневую систему деревьев в условиях низких температур. Предоставьте им достаточно влаги, чтобы выжить, но не переусердствуйте с поливом. Если деревья еще находятся в горшках, переместите их в помещение, где температура будет выше нуля градусов, — отметил Чаплин.

По его словам, деревья также можно накрыть каркасом с пленкой. Депутат объяснил, что конструкция защитит растения от холодного ветра и сохранит тепло.

Не забывайте про мелкие детали, такие как удаление снега с крон деревьев, чтобы избежать их обрыва от излишнего веса, — подытожил Чаплин.

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