https://static.news.ru/photo/808a4476-c782-11e9-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Пассажиры поезда, следовавшего из Киева в Москву, смогли вернуться домой. Власти Брянской области сняли карантин.

Повторные анализы китаянки, у которой было подозрение на коронавирус, оказались отрицательными. Также не было обнаружено симптомов заболевания у других людей, контактировавших с гражданкой КНР, рассказала начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

Среди тех, кто контактировал с китаянкой, были 13 украинцев, один белорус и семеро россиян. Повторный анализ на коронавирус, так же как и первоначальный, оказался отрицательным, — передаёт её слова «Интерфакс».

Поезд стоял на карантине в Брянске.

Как писал NEWS.ru, гражданка КНР, которая ехала в поезде Киев — Москва, была высажена из состава в Брянске и отправлена в инфекционную больницу. В дороге у женщины поднялась высокая температура. Остальных пассажиров вагона, где ехала китаянка, также направили на карантин. Срочные меры были приняты из-за подозрений на возможное распространение коронавируса.