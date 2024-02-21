РЖД протестирует посадку в поезд по QR-коду РЖД: тестирование системы посадки в поезд по QR-коду начнется в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тестирование системы посадки в поезд по QR-коду планируется начать в 2024 году, заявил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. Нововведение в первую очередь проверят на «Ласточках», а затем на «Сапсанах».

Проект был разработан при поддержке Минцифры и «Российских железных дорог». С технической точки зрения все готово для начала тестирования, отметил Петров.

С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста, — сообщил представитель РЖД.

На мобильное устройство проводника будут подкачиваться данные пассажира, который приобрел билет. Считывание QR-кода происходит из приложения «Госуслуги».

Ранее запрет на высадку животных без хозяина из поездов решили распространить в том числе и на электрички. Для этого будет необходимо провести «некоторое количество корпоративных процедур».

Новое правило может появиться после скандала, когда проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота по кличке Твикс и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Животное замерзло. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину, которая высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы.