https://static.news.ru/photo/4c51a7b2-c967-11e9-951e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Скоростной поезд «Ласточка», оснащённый системой беспилотного вождения, впервые продемонстрировали на экспериментальном кольце НИИ железнодорожного транспорта в подмосковной Щербинке. Во время испытания состав автоматически затормозил перед манекеном.

Фигуру специально закрепили на путях, чтобы показать, как техника справится с внештатной ситуацией. Кроме того, у «Ласточки» есть «машинное зрение» — программа, позволяющая вести поезд по заданному графику и прибывать на станцию к определённому времени, пишет ТАСС .

Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись, — рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Самыми популярными маршрутами поездов «Ласточка» в период с августа 2018 года по август 2019-го стали: Краснодар — Сочи, Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново. Маршрут из Москвы во Владимир занимает четвёртую строчку рейтинга, пятую — Санкт-Петербург — Псков.

Ранее News.ru сообщал, что кабмин России попросили проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева направила Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита». Авторы документа отмечают, что они, проанализировав действующие тарифы на билеты за несколько месяцев, выявили многократное увеличение их стоимости.