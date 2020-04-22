РЖД обяжет пассажиров оставлять контакты при покупке билетов

«Федеральная пассажирская компания» начнёт собирать контактные данные клиентов, покупающих билеты на сайте Российских железных дорог. С 23 апреля пассажиров обяжут сообщать телефон или адрес электронной почты.
Согласно сообщению пресс-службы РЖД, нововведение связано с требованиями Минтранса России. Пассажиров начнут уведомлять о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет,
В РЖД заверили, что контактная информация пассажиров не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, — отмечено в сообщении.
Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса РЖД отменили 76 летних поездов, и 53 дополнительных рейса на майские праздники.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен