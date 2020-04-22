РЖД обяжет пассажиров оставлять контакты при покупке билетов

Численность инфицированных коронавирусом в Московской области увеличилась за сутки на 631 и достигла почти 6,6 тысячи человек.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек, выздоровели и выписались 186, — сообщает 22 апреля в Telegram-канале оперативный штаб по контролю...