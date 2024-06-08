Рюмка под герань — и цветок сразу расцветет: секрет чудесной подкормки

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Герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен.

Цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений. Кроме того, в чесночной подкормке много витаминов А и С, группы В, бета-каротина, кальция, кобальта и кремния.

Для приготовления удобрения потребуется два зубчика чеснока. Их нужно очистить, натереть на крупной терке и залить литром кипятка. Раствору нужно дать настояться четыре часа, а после процедить и добавить 0,5 грамма янтарной кислоты. Поливать герань нужно под корень раз в две недели. На куст потребуется 50–100 мл удобрения.

Ранее опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставить растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.