Руслан Нигматуллин попытался оправдать молодую возлюбленную на фоне развода Футболист Нигматуллин заявил, что не бросал жену ради 21-летней возлюбленной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руслан Нигматуллин

Футболист и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своем Telegram-канале заявил, что его отношения с 21-летней актрисой и моделью Эвелиной Сынча не имеют отношения к разводу с супругой Еленой, с которой они прожили почти 28 лет. Идея о разрыве появилась задолго до нового романа, уточнил он. Спортсмен попросил «не искать грязи там, где ее нет».

Хочу внести ясность по поводу вчерашнего поста о разводе, вызвавшего у некоторых ложные предположения. Распространилось мнение, что мой развод связан с моими нынешними отношениями. Это не так. Идея разрыва и развода с Еленой возникла задолго до начала моих нынешних отношений с Эвелиной. <...> Каждый человек имеет право на счастье и новый шанс на любовь, — написал Нигматуллин.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Нигматуллин может попытаться уменьшить размер нажитого имущества во время бракоразводного дела. По словам эксперта, то имущество, приобретенное после свадьбы на заработанные до брака деньги, остается за тем, кто его покупал.

Telegram-канал Mash пишет, что блогер Артем Чекалин незадолго до развода с Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) тайно выписал ее из квартиры. По данным канала, таким образом он хотел лишить на тот момент еще супругу прав на недвижимость.