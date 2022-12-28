Руководство колонии в Оренбурге проиграло суд заключенному по делу «Сети»

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Руководство исправительной колонии № 1 в Оренбурге проиграло суд заключенному Виктору Филинкову, одному из фигурантов дела «Сети» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), об этом сообщил его адвокат Виталий Черкасов в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Филинков подавал в суд на руководство ИК в связи с неоднократными прерываниями свиданий со своими защитниками. Черкасов отметил, что работники колонии не позволяли ознакомиться с документами осужденному.

Необучаемое руководство ИК-1 Оренбурга вновь проиграло суд. В последнем процессе уходящего года Центральный райсуд Оренбурга признал незаконными неоднократные прерывания свиданий осужденному Виктору Филинкову со своими представителями. В ноябре администрация предоставила Виктору свидания с адвокатами в комнате краткосрочных свиданий, где запретила им подходить к друг другу и совместно знакомиться с документами. А когда они это сделали, свидания отменили, — написал адвокат осужденного.

Он отметил, что на суде администрация ИК № 1 оправдывала свои действия тем, что комната для свиданий была на ремонте, а посетители должны сидеть за разными столами с заключенными. Эти доводы не убедили судью.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговоры в силе.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

Ранее освободившийся фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин рассказал подробности о том, как его пытали сотрудники ФСБ. Молодой человек был первым осужденным по этому делу и никогда раньше не упоминал о пытках со стороны силовиков. Его задержали во время прогулки с собакой. Сотрудники ФСБ надели на его голову тканевую шапку, «закинули в минивэн», положили на пол и поставили на него ноги. По словам Шишкина, его привезли в лес, где связывали «ласточкой», били, а к пальцам рук подключили провода и «начали крутить свою специальную „шарманку боли“». По его словам, несмотря на полное согласие «сотрудничать», в автобусе его продолжили избивать.