Россиянам объяснили, какие должности будут бесполезны к 2029 году HR-эксперт Мурадян: искусственный интеллект сможет заменить многих начальников

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В России к 2029 году снизится спрос на начальников, поскольку многие их задачи теперь могут выполнять программы и искусственный интеллект, заявил в беседе с NEWS.ru член экспертного совета Госдумы, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян. Однако, по его словам, руководители останутся нужны, но с совершенно другими навыками, такими как стратегическое мышление, управление изменениями и лидерство.

Руководящие должности станут ненужными по следующим причинам. Первая — многие задачи, которые раньше выполняли менеджеры, теперь могут выполнять программы и искусственный интеллект. Это не значит, что все руководители станут ненужными. Наоборот, руководители будут нужны, но с совершенно другими навыками, такими как стратегическое мышление, управление изменениями, лидерство, — высказался Мурадян.

Кроме этого, как отметил специалист, цифровые платформы позволяют координировать работу команд и отслеживать результаты без непосредственного участия руководителя. Мурадян также подчеркнул, что вместо жесткой иерархии в компаниях могут появиться более гибкие структуры, где ответственность распределена между всеми членами команды.

HR-эксперт добавил, что прогноз Минтруда РФ о том, что к 2029 году число руководителей в стране уменьшится на 533 тысячи, отражает глубокие изменения в мире труда, вызванные технологическим процессом. Однако он посоветовал начальникам развивать новые навыки и учиться работать с цифровыми технологиями, чтобы не потерять работу в будущем.

Адаптируйтесь к новым форматам работы и будьте открыты к изменениям. Развивайте свои коммуникационные навыки и учитесь мотивировать и вдохновлять свою команду. Мир быстро меняется, и успех зависит от вашей способности адаптироваться к новизне и постоянно учиться, — заключил Мурадян.

Ранее Минтруд сообщил, что через пять лет наиболее востребованными на российском рынке будут технические специальности — токарь, фрезеровщик, слесарь и сварщик. Кроме этого, в РФ ожидается повышение спроса на медиков и социальных работников.