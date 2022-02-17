Руководителям госучреждений могут запретить заниматься бизнесом

Руководителям государственных и муниципальных учреждений могут запретить заниматься коммерческой деятельностью. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. В случае принятия документа руководителям госучреждений будет разрешено дополнительно заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью.

Законопроект, направленный на борьбу с коррупцией, запрещает указанным лицам вести предпринимательскую деятельность, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения будут способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителями госучреждений и не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, а также лоббировать их интересы.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов. Такая мера будет использоваться в тех случаях, если сумма поступлений на счёт превышает официальный доход госслужащего за последние три года, при этом законность получения средств подтвердить невозможно.